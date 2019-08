Foglio di via per un vercellese trovato con la droga

Sono stati controllati nella zona della stazione ferroviaria di Castano Primo, nel milanese, dagli agenti della Polizia locale che stavano effettuando i servizi antidroga di routine, e, dagli accertamenti, è saltata fuori un po' di stupefacente.

Un vercellese del 1972, I.A. e un novarese del 1974, S.G. sono finiti nei guai nel territorio lombardo: la Questura di Milano, in seguito al sequestro della piccola quantità di cocaina ed eroina trovata a uno dei due, ha emesso per entrambi il foglio di via obbligatorio e il divieto di tornare nel Comune lombardo per un anno.