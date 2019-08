"Caccia" attraverso i social a chi imbratta i muri - FOTO

Le scritte sui muri della città sono una deprecabile espressione di danneggiamento che, tra l'altro, costa anche assai cara (in denaro pulizia e ripristino dellle facciate) a chi finisce vittima del vandalo di turno.

Molto lontani dal graffitismo come espressione culturale e artistica, le scritte che fanno capolino sui muri vercellesi sono molto spesso banali scarabocchi, insulti, messaggi d'amore di cui francamente si farebbe volentieri a meno, o sigle personalizzanti, come quella notata da un nostro lettore che ci ha girato queste foto. Le scritte "Still free" o "Ghost" o ancora "SFC" stanno comparendo da qualche tempo sui muri di varie zone della città. Da via Trino a Largo d'Azzo, a piazza Cesare Battisti solo per fare qualche esempio. Tutte realizzate dalla stessa mano. Imprese che, sui social, stanno facendo indignare diversi vercellesi.