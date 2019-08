Sagra d'la Panissa al via: una settimana di grandi appuntamenti

Il taglio del nastro è fissato per le 18 gi oggi, giovedì 22 agosto, nell'area della Palestra Mazzini. Con la Sagra d'la Panissa, giunta alle 29° edizione, inizia la storica serie di appuntamenti che musicalie gastronomici - promossi da rioni e associazioni - che per quasi un mese animeranno le serate dei vercellesi.

Organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale presieduto da Guido Manolli, la Sagra 2019 ha da tempo creato un programma vario e diversificato proponendo ogni anno un concerto evento e tante serate musicali di richiamo, come si può vedere nel video realizzato dall'organizzazione .

Quest'anno Tony Cicco & la sua Formula Tre celebreranno Lucio Battisti, in una serata che si preannuncia da tutto esaurito:l'appuntamento è martedì 27 agosto (ingresso libero come per tutti i concerti).

Come avvenne anche lo scorso anno, venerdì 23 alle 19.30 è in programma la presentazione ufficiale della Pro Vercelli 2019 - 2020: a condurre la serata ci sarà Andrea Cherchi, sul palco mister Alberto Gilardino, tutti i suoi ragazzi e la dirigenza del club.

Ovviamente il pezzo forte della Sagra sarà la cucina, con le specialità tipiche e con l'insolito gemellaggio Panissa (vercellese) - Panissa (di Savona). Gli Amici della Panissa di Savona, la focaccina a base di farina di ceci tipica della costa ligure, saranno a Vercelli venerdì 23 e sabato 24 offrendo l'occasione di gustare il loro piatto tipico.

La cucina apre ogni sera alle 19, mentre, nel dopo cena, spazio a musica e orchestre: giovedì c’è l'orchestra spettacolo Roberto Polisano; venerdì la Alex Tosi Band; sabato «Orchestra Sogno Italiano» con esibizione di Asd Skating Vercelli; domenica Vanna Isaia e, nell’intervallo, esibizione di Tango Argentino; lunedì Paola Damì ed esibizione della Dance School di Alessandro Mai; martedì Tony Di Cicco; mercoledì Shary Band.

La giornata di domenica prevede anche la possibilità di pranzare (dalle 12,30 apertura del padiglione), mentre alle 14,30 prenderà il via il Torneo di Burraco e alle 15,30 il tour guidato della città a cura di «VCGuido» (costo 6 euro, prenotazioni ai numeri 393-9498.493 oppure 338-35.00.932).

Come sempre non mancheranno le mostre d'arte allestite nella palestra Mazzini e visitabili fin dall'inaugurazione di oggi pomeriggio: buona sagra a tutti!