Sagra d'la Panissa al via - LE FOTO

Taglio del nastro, nel cortile della storica palestra Mazzini, per la 29° edizione della Sagra d'la Panissa. Tra mostre d'arte, spazio per la collezione degli attrezzi storici per la lavorazione del riso, gonfiabili per i bimbi e un buon profumo di panissa in cottura, è partita la prima serata della sagra organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale.

A tagliare il nastro, con il presidente del Comitato, Guido Manolli, è stato il sindaco Andrea Corsaro, accompagnato da una folta delegazione di assessori comunali e di consiglieri comunali e regionali. Tra gli ospiti anche il primo cittadino di Casale Monferrato, Federico Riboldi, invitato dal Comitato, che ogni anno partecipa alla festa del Vino della località monferrina.

Ospite della parte musicale della serata di giovedì sarà l'orchestra spettacolo di Roberto Polisano, per un dopocena nel segno del liscio.