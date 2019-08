Arcigay Vercelli Valsesia: "Novara boicotta la nostra mostra: di cosa hanno paura?"

Spettabile redazione,



Apprendiamo con stupore dal comunicato del Comitato organizzatore del Novara Pride che il Comune di Novara, oltre ad aver negato il patrocinio al Novara Pride - come l'anno scorso - ha anche vietato l'utilizzo di determinati locali comunali per la mostra fotografica “In my pace”, a tema migrazioni LGBTI+, definendola "non congrua".



L'elaborazione del progetto fotografico, che è un evento culturale della Pride Week del Novara Pride, è avvenuta in seno alla nostra Associazione, Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia. La mostra è già stata esposta a Vercelli, nel corso del Pride Month del Vercelli Pride, ed è stata apprezzata sia dal pubblico sia dagli esperti. Il lavoro, frutto dell'impegno dei fotografi Salvatore Galliano, Giulia Lungo e Simone Manzocchi, è infatti un progetto di ampio respiro artistico e di indiscutibile valore culturale.

La prospettiva adottata, quella d'intersezionalità fra l'asse di oppressione razzista e quello omobitransfobico, rappresenta un importante e moderno elemento di riflessione sia dell'espressione artistica sia delle riflessioni accademiche e della letteratura scientifica. Non si ravvisano, nel contesto di tale mostra, rappresentazioni di nudità o altre elementi

che potrebbero offendere la sensibilità e il senso del decoro della cittadinanza. Non siamo inoltre a conoscenza di particolari problematiche organizzative o difficoltà relative alla collocazione delle fotografie.



Non comprendiamo, dunque, quale sia la ragione del giudizio di non congruità espresso dal Comune di Novara. Ci chiediamo se, anziché una considerazione sul valore del progetto, sia stata effettuata una valutazione politica della mostra fotografica. È l'elemento della migrazione che risulta antipatico all'amministrazione leghista di Novara? Oppure il fatto che ad essere rappresentate siano persone gay, lesbiche e bisessuali? O forse entrambe le cose?



Esprimiamo la nostra solidarietà agli organizzatori del Novara Pride e invitiamo il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, a venire a Vercelli per conoscere il nostro gruppo di rifugiati LGBTI+, AfricArcigay. Il dindaco scoprirebbe che forniamo un servizio unico

alla comunità LGBTI+ richiedente asilo del nostro territorio, punto di riferimento per tutto il Nord Ovest, e che il nostro progetto è apprezzato in tutta Italia ed è già stato oggetto di tesi di laurea e di dottorato oltre che di progetti artistici di alto profilo come la suddetta mostra fotografica.