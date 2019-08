Esce in mountain bike e non dà sue notizie: allarme per un escursionista

Il marito era uscito di prima mattina per un'escursione in mountain bike sui sentieri attorno a Rassa, in Valsesia, e la moglie, non riuscendo ad avere sue notizie per tutto il giorno, si è allarmata. Così, temendo un malore o un incidente, intorno alle 17, ha segnalato la scomparsa del marito.

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto: squadre del distaccamento permanente di Varallo Sesia dei Vigili del Fuoco, l'Unità di comando locale con personale specializzato nella topografia applicata al soccorso proveniente della sede centrale, una volontaria del distaccamento di Cravagliana del Comando Provinciale di Vercelli e l’elicottero Drago 55 proveniente dal Nucleo volo Piemonte sono stati mobilitati e stavano preparandosi a intervenire.

Fortunatamente, intorno alle 18,40 la situazione si è risolta da sola, in modo positivo: l'uomo si è messo in contatto con la moglie, rassicurandola sulle sue buone condizioni di salute e spiegando di aver finalmente raggiunto il parcheggio da dove era partito.

Allarme rientrato, dunque: mezzi e personale hanno fatto un rapido rientro in caserma.