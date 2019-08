Coldiretti: "Il succo di frutta al bar costa 3 euro; al produttore arriva meno di un cent"

Sta raggiungendo il culmine la situazione già critica della frutticoltura piemontese. L'industria continua ad agire indisturbata e in maniera tutt'altro che etica, a sottopagare le pesche di cui utilizza poi la polpa per succhi di frutta e marmellate, cibi preferiti anche dai bambini."Continuano e, anzi, si acuiscono le storture lunga tutta la filiera", evidenziano il presidente di Coldiretti Piemonte Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa 2.

"E’ invivibile questa situazione per i nostri produttori che ora sono costretti a conferire le pesche destinate alla trasformazione, ma che vengono pagate solo pochi centesimi. La polpa, trasportata poi fuori regione, viene utilizzata per preparare succhi di frutta e marmellate anche di grandi marchi che al consumatore vengono fatti ben pagare. Oltretutto questi prodotti sono, soprattutto, acquistati per i bambini che preferiscono consumare la frutta così piuttosto che intera. Basti pensare che un succo di frutta al bar non costa meno di 3 euro e al produttore viene dato meno di 1 centesimo: è una vergogna. Eppure sugli scaffali della Gdo le pesche continuano ad essere vendute a oltre 2 euro al kg, la filiera dovrebbe iniziare ad interrogarsi seriamente".

Un tema che tocca da vicino Piemonte e Vercellese dove il settore della frutticoltura è stato per anni importante, soprattutto nell'area di Borgo d'Ale.

"Oltretutto - concludono Moncalvo e Rivarossa - l'agroindustria percepisce finanziamenti grazie ad apposite misure del Psr. É questo il modo poi di tenere sotto scacco i produttori? Con l’evento Frutta e Legalità, dello scorso 28 giugno, abbiamo acceso i riflettori su quanto sta avvenendo nel mercato frutticolo piemontese che ha un fatturato di oltre 500 milioni di euro con una superficie di 18.479 ettari e oltre settemila aziende. Proprio in quella occasione, il Presidente della Regione, Alberto Cirio, si è impegnato ad attivare, su nostra richiesta ed in collaborazione con l’Osservatorio Agromafie, un Osservatorio regionale su prezzi e sulle dinamiche del mercato dell’ortofrutta piemontese. Occorre dar seguito al più presto a tale impegno anche per monitorare questa situazione e per scoprire quali sono i marchi che producono senza tener conto di alcun valore etico".