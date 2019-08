Santhià dice addio a Nino De Andreis

Santhià dice addo a Giovanni De Andreis, Nino come era conosciuto dai tantissimi amici del mondo del Carnevale storico. Si svolgono martedì alle 10, nel Duomo di Sant'Agata i funerali dello storico responsabile delle questue e titolare del cinema Ideal, morto all'improvviso durante un periodo di vacanza.

De Andreis, che aveva 82 anni, era stato insegnante in diverse scuole medie della zona. Il cinema, la cultura e il carnevale erano sempre state le sue passioni: nella storica sala, che era già appartenuta al padre di De Andreis, Nino per molti anni aveva dato vita a un vero e proprio teatro organizzando importanti rassegne in collaborazione con la Pro loco e il Teatro Stabile di Torino.

L'uomo lascia la moglie Silvana, la nipote Antonella col marito Nino, le pronipoti Elena con la famiglia e Federica, il cognato Sergio, parenti e i tantissimi amici. De Andreis riposerà nella tomba di famiglia, al cimitero di Palazzolo Vercellese.