"C'è un toro in autostrada": insolito inseguimento sulla A26

Gli automobilisti in transito questa mattina, martedì 20 agosto, sulla A26 nel tratto tra Biandrate e Ghemme, hanno assistito a una scena davvero inconsueta: un toro scorrazzava liberamente sulla carreggiata suscitando curiosità e anche un po’ di timore. L’animale si era liberato da un carro trainato da un furgone, che si è ribaltato all’altezza dell’abitato di Carpignano Sesia intorno alle 7,30. Il toro, ovviamente disorientato, si è aggirato per diversi minuti in mezzo al traffico, per fortuna non particolarmente intenso, prima di essere riacciuffato. Nell’incidente non si registrano feriti.