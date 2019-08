Beccato in un locale da cui doveva stare lontano: denunciato

Viola il divieto imposto dal giudice: nuova denuncia per un giovane di Caresana, C.D., 26 anni. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato trovato dai carabinieri della stazione di Ticineto un locale pubblico del paese monferrino nonostante ne avesse avuto divieto. Per il caresanese, già pregiudicato, è scattata una nuova denuncia per violazione delle prescrizioni impartite dall’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli.