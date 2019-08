Pro, in arrivo l'attaccante Mercandella?

Secondo il giornale on line Padova gol, è in atto la trattativa per il passaggio dal Padova alla Pro Vercelli del giovane attaccante Davide Marcandella (che Bisoli aveva voluto in prima squadra, nel Padova). Non sembra, però, un attaccante da area di rigore.

22 anni, gioca come punta, ma preferisce giostrare sull'esterno. Vediamo il passato calcistico del giocatore.

2015-2016, Este, serie D, 36 partite 9 gol.

2016-2017, Adriese, serie D, 17 partite, 6 gol.

2017-2018, Padova, serie C, 10 presenze, 0 gol.

2018-2019, Padova, serie B, 12 presenze 0 gol.