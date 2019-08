Sasha ha chiamato casa, sta bene

Ha telefonato a casa e ha rassicurato i famigliari che da tre giorni non avevano sue notizie. Lieto fine per la famiglia Mattioli, che dal 15 agosto non aveva più notizie dle figlio 24enne, a Barcellona in cerca di lavoro. Sasha, 24 anni, ha chiamato la famiglia domenica sera, spiegando che nella notte di Ferragosto è rimasto coinvolto in una rissa nella quale ha smarrito telefono e documenti. Il giovane dovrebbe rientrare a Novara già lunedì o al più tardi martedì.