A Pianezza di scena Ginger Brew e Filarmonica Jazz Band

Una domenica a tinte jazz e dai colori blues attende gli amanti di questi energici e appassionati generi musicali.

Il prossimo 29 settembre, infatti, alle ore 21.30 sul sagrato del Santuario di San Pancrazio a Pianezza in via San Gabriele 3 andrà in scena un evento unico nel suo genere, a chiudere l’estate musicale piemontese (ingresso a 15 euro, per informazioni e prenotazioni: info@filarmonicajazzaband.it).

“Un sodalizio fortunato e riuscito, quello con la Filarmonica Jazz Band pianezzese – esordisce il noto imprenditore e benefattore piemontese Cristiano Bilucaglia, partner dell’iniziativa culturale - inaugurato nel settembre 2018 con l’acclamato concerto di Flavio Boltro, trombettista di fama internazionale. E che quest’anno si rinnova, il prossimo 29 settembre, con l’atteso show della Filarmonica Jazz Band diretta dal Maestro Sergio Chiricosta con un’ospite d’eccezione: Ginger Brew, regina del blues con un pedigree artistico di tutto rispetto che annovera in curriculum collaborazioni di primo piano con stelle di prima grandezza tra le quali Phil Collins, Mariah Carey, Paolo Conte e Adriano Celentano”, spiega Bilucaglia. Che aggiunge: “Il ricavato verrà interamente devoluto alle Borse di Studio dei Corsi Musicali dell’Associazione”.

Gli fa eco Paolo Baldino, Presidente dell’Ente che organizza l’evento: “Un sincero ringraziamento all' amico e Presidente di ‘uBroker Srl’ Cristiano Bilucaglia per il suo continuo supporto alle nostre attività concertistiche e di divulgazione musicale, compresa quella in corso dedicata alle tappe salienti del songbook americano. Chi conosce la musica impara ad amarla, chi ama la musica impara a viverla, ed Egli incarna perfettamente questo nobile spirito”.

