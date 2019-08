Vercellese, è di nuovo allerta giallo: attesi temporali e raffiche di vento

Novità sul fronte meteo. Qualche ora fa, l'Arpa Piemonte ha diramato un nuovo bollettino che preannuncia l'allerta gialla, con l'arrivo di forti temporali. Il livello di allerta giallo riguarda anche tutta la pianura vercellese.

“Una vasta saccatura atlantica si trova localizzata ad ovest dell'arco alpino; la sua progressione verso est risulta lenta in quanto ostacolata da un ampio promontorio anticiclonico presente sull'Europa orientale – recita la nota informativa - Per tale motivo sul territorio piemontese il cielo si presenta in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso con temperature leggermente superiori alla norma. Tuttavia, la struttura depressionaria, riuscirà ad inviare sul Piemonte impulsi di aria più fresca ed instabile che causeranno rovesci e temporali sui settori alpini nord ed ovest e sulle zone pianeggianti adiacenti tra il pomeriggio e la sera di oggi (lunedì 19 agosto ndr). Poi nella seconda parte della giornata di domani (martedì 20 ndr)l’afflusso di aria fresca instabile dovrebbe essere più marcato dando luogo a fenomeni temporaleschi più intensi e diffusi”.

“I temporali più forti sono comunque attesi nella notte tra mercoledì e giovedì quando si dovrebbe strutturare un minimo barico in quota sul Piemonte – prosegue - Allerta gialla da oggi pomeriggio per temporali, possibili grandinate, raffiche di vento, fulminazioni ed isolati allagamenti che potranno interessare in particolare i settori alpini a nord del Po e le pianure”.