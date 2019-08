"La casa al mare è stata occupata da abusivi... Ma restituirò subito la caparra"

Nuove strategie di truffa da parte dei falsi affittacamere che, nella stagione estiva, non mancano mai di colpire.

A finire nella rete di una truffatrice è stato un 49enne trinese che, agiugno, si è messo alla ricerca di un appartamento in cui trascorrere le vacanze nel mese di agosto. L’obiettivo è Varazze, località della riviera delle palme che il trinese già conosce. L'uomo si mette alla ricerca di un affittacamere e non lo fa attraverso internet, ma si affida a conoscenze, cercate tra parenti ed amici. Alla fine, di conoscente in conoscente, viene in possesso del numero di telefono di una signora, che avrebbe la disponibilità di un piccolo appartamento a Varazze, proprio a due passi dagli stabilimenti balneari. Decide così di non perdere tempo e la contatta. L’interlocutrice è affabile, l’appartamento è delle dimensioni giuste per le necessità del trinese e della sua famiglia e, soprattutto, verrebbe affittato a un prezzo congruo. L’accordo è presto fatto, al momento è sufficiente il versamento di una caparra di 500 euro, effettuata attraverso un bonifico bancario, apparentemente senza alcun problema e senza rischio.

Le settimane trascorrono velocemente ma, all’inizio di agosto, pochi giorni prima dell’agognato periodo di ferie, arriva la doccia gelata. La signora contatta telefonicamente il suo cliente e, dispiaciuta, comunica che la casa non è più disponibile per un problema molto serio. Secondo il racconto della donna, una famiglia a cui aveva affittato la medesima casa non vuole andarsene, creandole anche problemi e, pertanto, non sarebbe stata in grado di alloggiare altri in quel periodo. Con grande dispiacere, la donna chiede un IBAN per restituire la caparra precedentemente versata, e garantisce una immediata restituzione del dovuto.

Invece i giorni passano, ma del denaro nessuna notizia. Il cliente trinese, allora, chiama insistentemente la donna, ma ottiene successive ulteriori differenti giustificazioni alla indisponibilità della casa, dall’occupazione abusiva, alla vendita della casa stessa e poi alla necessità di effettuarvi dei lavori di ristrutturazione, finché non ottiene più alcuna risposta.

Niente vacanza e niente denaro, al 49enne rimane solo una soluzione: sporgere denuncia ai Carabinieri. Le indagini dei militari di Trino hanno rapidamente portato all’identificazione della truffatrice, E.S. una 24enne della provincia di Como, che è stata denunciata per truffa.