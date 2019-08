Cornicione pericolante in via Duomo

Distacco di parti di un cornicione da uno dei palazzi storici di via Duomo. Lunedì mattina, intorno alle 9 una squadra del Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta dopo la segnalazione di cornicione pericolante. Giunto sul posto il personale ha constatato che alcune porzioni di cemento erano già cadute finendo sulla sede stradale e, a quel punto, la squadra ha provveduto alla rimozione delle restanti parti pericolanti e alla messa in sicurezza di tutta l’area interessata. Sul posto, per i contolli e la viabilità, è intervenuta anche la Polizia locale.