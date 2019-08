Pro Vercelli, le indicazioni di Piacenza

Amichevole Piacenza-Pro Vercelli, oggi. Hanno vinto di misura i padroni di casa, con un gol su angolo. Gilardino ha riproposto il modulo 4-1-4-1-Buona, tutto sommato, la prova dei bianchi.

QUESTA LA FORMAZIONE DI PARTENZA.

Moschin; Franchino, Milesi, Auriletto, Quagliata; Schiavon; Azzi, Graziano, Mal, Rosso; Cecconi.

La partita si può vedere (senza commento) a questo link.





Nella ripresa, Alberto Gilardino ha portato anche Marcillo Kevin Varas (nato in Ecuador 26 anni fa). Varas è una mezzapunta che Gilardino ha allenato l'anno scorso nel Rezzano (34 presenze e 4 gol), in serie D, l'anno scorso, e che ha provato, come interno di centrocampo, nell'amichevole contro il Borgosesia.

Nelle 4 stagioni precedenti, Varas aveva giocato in serie C, vestendo le maglie di Lumezzane e Teramo, per un totale di 111 partite e 6 gol realizzati. Vedremo se sarà tra i 25 della rosa.