Ventiquattrenne di Novara scomparso a Barcellona

Sono ore di apprensione a Novara per la famiglia Mattioli. Il figlio Sasha, 24enne, non da sue notizie dal giorno di Ferragosto. Il 24enne è in Spagna, a Barcellona in cerca di lavoro, e dalla mattina di Ferragosto non si hanno sue notizie. I famigliari hanno presentato una denuncia di scomparsa e hanno lanciato sui social un appello. “Sasha è stato visto alla festa di ferragosto sulla spiaggia di El Prat de Llobregat presso il bar Duna, intorno alle ore 2 circa, era in compagnia di altre tre persone, pare sia stato partecipante ad una lite e da quel momento non lo si è più sentito, chi lo avesse visto allontanarsi, dirigersi da qualche parte per favore si faccia avanti anche in privato, a me interessa trovare mio figlio. Per favore aiutatemi. Queste le sue foto, ora aveva i capelli biondi e non scuri” scrive in un disperato appello il padre Maurizio.