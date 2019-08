Una donna di 67 anni è rimasta ferita, nel pomeriggio di domenica, cadendo in una baita o nei pressi di essa, all'Alpe di Mera, sopra Scopello.

Soccorsa dal 118, dopo un primo intervento sul posto, la ferita è stata trasportata con l'elisoccorso decollato da Borgosesia all'ospedale Maggiore di Novara, dove è stata ricoverata in codice giallo, il che significa che, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Al momento non sono note le generalità della persona coinvolta.

(notizia in aggiornamento)