Santhià, il carnevale perde uno dei suoi personaggi simbolo

Il Carnevale Storico di Santhià perde uno dei suoi personaggi simbolo: è morto Giovanni De Andreis, Nino per tutti gli amici che gli volevano bene e che oggi lo salutano con infinita malinconia. Classe 1936, Nino De Andreis era conosciuto da tutti i santhiatesi come “l'esattore della tassa carnevalesca", il responsabile della tradizionale questua, fondamentale per consentire lo svolgimento della manifestazione.

“Dal 6 gennaio, ogni anno, passavi e ripassavi casa per casa a chiedere la fatidica offerta”, ricorda in un commosso post su Facebook Fabrizio Pistono, presidente della Pro loco Santhià.

Ma il nome di De Andreis, come del resto quello della sua famiglia, era anche legato al Cinema Ideal, storica sala santhiatese tornata in questi giorni al centro del dibattito perché si discute sul suo imminente riutilizzo. In quella sala, grazie alla disponibilità di De Andreis, sono state organizzate moltissime iniziative culturali, spettacoli teatrali con attori di caratura nazionale, appuntamenti che hanno animato la vita culturale della cittadina. “Che brutto scherzo del destino – prosegue ancora Pistono nel suo post – portarti via proprio ora che si parla della riapertura della creatura per la quale ha speso tutta la vita. Mi mancherai Nino, fai buon viaggio”. Al cinema e all'importanza che quel mondo aveva avuto per tutta la sua famiglia, De Andreis aveva anche dedicato il libro "Prete di cinema", presentato un paio di anni fa.

Un post condiviso da molti santhiatesi che oggi si sentono un po' più soli. “Se ne è andato un pezzo della storia della nostra città”, è il commento di molte delle persone che conoscevano De Andreis.

A salutare De Andreis è anche tutto il mondo dei carnevalanti, santhiatesi e non solo. “L'Associazione Turistica Pro Loco Santhià e l'Antica Società Fagiuolesca danno con commozione l'ultimo saluto a Giovanni (Nino) De Andreis da oltre 40 anni responsabile e coordinatore del servizio questue del Carnevale Storico di Santhià”.