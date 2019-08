Gara di solidarietà per Tiburon, il cane gettato dalle scale

Non si è ancora spenta in città l’eco dell’episodio accaduto lo scorso 13 agosto quando durante un litigio tra due marocchini di 24 e 41 anni che convivevano nello stesso alloggio uno dei due ha lanciato giù dalle scale il cucciolo pitbull dell’altro inquilino.

Era intervenuta la polizia ed è poi scattata la denuncia per maltrattamento di animali nei confronti dell’autore del gesto che ha causato fratture e ferite al povero animale poi soccorso dall’ambulanza veterinaria.

Ora Tiburon (così è stato ribattezzato il cane) dopo le prime cure alla Clinica Veterinaria di Novara – dove si è recato in visita anche il sindaco di Novara Alessandro Canelli – è stato trasferito al Cto Veterinario di Arenzano, dove è stato operato per ricomporre la frattura al femore.

Il cane è sempre in condizioni critiche, ma sta migliorando.

Intanto l’associazione Amici dei gatti di Galliate a cui il cane è stato affidato, ha attivato una raccolta fondi per pagare le spese veterinarie e quelle successive di riabilitazione. Chi volesse dare il proprio contributo può farlo utilizzando l’Iban IT20G0503410102000000004447 Protezione animali Galliate onlus presso Banco Bpm. Causale: aiuto per Tiburon.