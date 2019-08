Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero

E' stato trasportato all'ospedale di Borgosesia l'automobilista 24enne residente in Valsessera che ieri alle 18,40 alla guida di una Peugeot 207 ha perso il controllo del mezzo terminando fuori strada finendo la corsa contro un albero. In via Noveis a Pray, sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza del 118. Il giovane è stato portato al nosocomio per alcuni accertamenti e l'esame del sangue per stabilire il tasso di alcol in corpo. Nessun problema alla circolazione.