"Luva": un nome per rendere unica la nostra festa

Riceviamo e pubblichiamo.

Essere unici, per distinguersi.

Con questa filosofia abbiamo deciso di dare un nome di battesimo all’evento più importante della Città di Gattinara.

Il ragionamento alla base di questa scelta è molto semplice: di Feste dell’Uva è piena l’Italia, ma quella di Gattinara è un evento che non ha eguali, come fare dunque per non confonderla con centinaia di manifestazioni con lo stesso nome?

Dando al nostro evento un brand, un nome di battesimo che, insieme al logo grafico, racchiudesse simbolicamente l’elemento fondante di Gattinara: i grappoli d’uva dei nostri pregiati vigneti che si trasformano in un buon bicchiere di vino.

Da qui: Luva, la Festa dell’Uva di Gattinara.

Unica, diversa, dedicata alle migliaia e migliaia di persone che ogni anno scelgono di vivere l’atmosfera magica che la Festa, giunta alla sua 37°edizione sa trasmettere, unendo con spensieratezza e semplicità grandi e piccini.

Pensiamo ai grandi eventi che si tengono in Piemonte: “Cheese” a Bra, non viene chiamata la Festa del Formaggio; “Vinum” ad Alba, non è la Festa del Vino così come “Collisioni” a Barolo, non ha come primo nome “Festival Agrirock”.

“Luva”, è il nome di battesimo del nostro evento, che inizialmente sarà accompagnato dal sottotitolo “la Festa dell’Uva di Gattinara” per poi però via via divenire il vero brand su cui puntare negli anni a venire, facendo diventare il nostro evento un unicum, come quelli che ho citato in precedenza.

Ovviamente, Luva è un marchio e come tale stiamo terminando le procedure per registrarlo in modo da garantirne la tutela.

La scelta che abbiamo fatto è stata certamente rischiosa, la propensione al cambiamento è sempre molto bassa tra le persone, ma non è stata una scelta azzardata, è stata anzi, fortemente voluta e pensata ed è il frutto di anni di ragionamenti e di riflessioni.

Invito tutti a scoprire l’unicità di Luva e di Gattinara: anche quest’anno abbiamo preparato un programma ricco di eventi e di spettacoli per accogliere nel miglior modo possibile tutti i nostri visitatori che, immergendosi nell’atmosfera della Festa troveranno un luogo ed un popolo accogliente e pronto a trasmettere allegria.

Se corri da solo vai veloce, insieme si vola! La nostra Comunità ha scelto di volare insieme, ed è ciò che gli amici che ci vengono a trovare anche da molto lontano avvertono entrando in Gattinara.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, singoli o associati danno il loro contributo ogni anno affinché Luva possa continuare a crescere: la Pro loco, le tante Associazioni, le Tabine, le Taverne, le numerose attività commerciali e artigianali e tutti i singoli che si impegnano per rendere possibile e unico questo evento: Uniti si Vince!