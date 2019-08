Malore in montagna per un vercellese

Intervento degli uomini del soccorso alpino nelle vicinanze della Bocchetta dell'Alpe Pisse, intorno alle 11 di oggi sabato 17 agosto, per una coppia di escursionisti 70enni vercellesi in difficoltà. Ad allertare il corpo è stata la centrale operativa del 118 di Torino. Sono intervenute due squadre del soccorso alpino che dopo le prime cure all'uomo, già sofferente di problematiche cardiache, lo hanno trasportato con il fuoristrada fino al prato delle Oche ad Oropa, dove ad attenderli c'era l'elisoccorso. Il 70enne è stato cosi trasferito per accertamenti all'ospedale di Ponderano.