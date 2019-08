Ubriaco al volante di un tir, continua a bere anche davanti alla Polizia

La Stradale lo ferma in evidente stato di ubriachezza, e mentre gli agenti stilano il verbale lui continua a bere birra. È accaduto la sera del 13 agosto quando un pattuglia della Polizia Stradale di Novara Est notava un autoarticolato che viaggiava zigzagando sull’autostrada A4. IL grosso veicolo era condotto da un rumeno trentottenne che dava subito l’impressione di essere sotto i fumi dell’alcool. Agli accertamenti risultava infatti che avesse un tasso di alcool nel sangue pari a 3,61 g/l. Un valore mostroso se si considera che gli autotrasportatori dovrebbero avere un valore pari a zero. L’autista, tra l’altro. durante la stesura dei verbali, incurante della presenza degli agenti, continuava a bere birra e, manifestava la volontà di acquistare ulteriori bevande alcoliche al bar della stazione di servizio. L’uomo è stato denunciato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, con le aggravanti previste per la sua qualità di conducente professionale. Rischia una ammenda fino a 9.000 euro, l’arresto da 8 mesi a un anno e mezzo, il sequestro del veicolo e la revoca della patente