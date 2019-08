Stroppiana, fuggono dall'auto in fiamme

Auto a fuoco, nella tarda mattina di ferragosto, sulla A26. Alle ore 11,30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli è intervenuta in A26 all'altezza del raccordo con la D36 nel Comune di Stroppiana per l'incendio di un'autovettura. Gli occupanti del veicolo, una BMW 420 Gran Cpupè pressoché distrutto dal rogo, sono usciti in tempo e non risultano feriti. L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha consentito di ripristinare la viabilità in pochissimo tempo.