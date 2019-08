L'addio a Lorenzo Castaldi, morto nell'incidente aereo

Sono stati celebrati lunedì a Lenta i funerali di Lorenzo Castaldi, già segretario generale della Camera del Lavoro di Novara, morto nei giorni scorsi in un incidente aereo sulle montagne del savonese.

Castaldi, 70 anni, abitava da qualche anno in questo piccolo centro della provincia di Vercelli, paese di origine della moglie, ma era rimasto sempre molto legato a Novara, dove aveva lavorato per tutta la vita, e dove manteneva ancora molti legami di amicizia.

Al funerale, celebrato in forma civile, la figura di Castaldi è stata ricordata da Attilio Fasulo, attuale segretario della Camera del Lavoro, che non ha mancato di rievocare gli anni dell’impegno sindacale di Castaldi, uomo – come è stato detto - capace sempre di trovare la strada del dialogo e della trattativa.

Castaldi è stato sepolto a Briona, il suo paese natale, nella tomba di famiglia.