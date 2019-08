Eternit danneggiato sui tetti vercellesi: Vigili del Fuoco in azione

Ci sono ancora molti tetti di eternit a ricoprire gli edifici di Vercelli e, nella tarda mattinata di mercoledì 14 agosto, da uno di questi, in piazza Medagli d'Oro, si sono staccate lastre danneggiate - chissà se dall'usura o da qualche recente evento meteo.

Per mettere in sicurezza il tetto sono dovute intervenire le squadre dei Vigili del Fuoco che, utilizzando tecniche di lavoro in quota di derivazione speleo-alpinistica e i protocolli di protezione Nbcr, hanno provveduto a eliminare il pericolo di caduta delle lastre.