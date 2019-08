Che facciamo a Ferragosto?

Idee last minute per un Ferragosto fuori porta. A fare la parte del leone, ovviamente, è la vicina Valsesia con le festa patronali e le tante occasioni di relax e festa. Ma anche bella Bassa non mancano le opportunità per passare una serata fuori casa, gustando specialità della cucina vercellese (e non solo vercellese) nelle sagre. E per chi resta a Vercelli, c'è lo spettacolo delle fontane danzanti sul sagrato di Sant'Andrea.

Ecco qualche proposta per la giornata.

Rassa Per tutto il giorno il suggestivo centro valsesiano ospita la 51ª Sagra del Mirtillo: mercatino dell'artigianatoi e degustazione di mirtilli di bosco preparati in varie specialità (grappa compresa).

Scopello: Dalle 10 alle 19 “mercatini in stile”; alle 16 processione per le vie del paese con i costumi tipici; a seguire incanto dei bastoni. In serata musica e danze con l'orchestra Vanna Isaia.

Rimasco (Alto Sermenza) Sagra della Miaccia sulla riva del lago: dalle 20 fino a tarda notte stand gastronomici, mercatini, fun bob ed animazione per le vie del paese. Alle 22.00 fuochi d'artificio sul lago.

Stroppiana Sagra del Lapagiun: pranzo degli anziani con ospiti l’Anffas di Vercelli e Casale. Alla sera: cucina con specialità locali e Lonza del Lapagiùn; a seguire baby Dance e concerto della Romanet Band.

BorgoVercelli Festa patronale dell'Assunta. Cena con specialità panissa e ganascini al Marsala con purea e serata danzante con Paola Damì.

Rive Patronale al via nell’area polifunzionale Dott. Franco Sigaudo: al mattino funzione e processione dell'Assunta; dalle ore 19,30 stand gastronomico con piatti tipici. Specialità di serata, cervo alla birra. A seguire musica e danze con la Premiata Band ed esibizioni di Kung Fu e Taijiquan a cura dell’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli.

Vercelli: alla sera sul sagrato della Basilica di Sant’Andrea andrà in scena l’atteso spettacolo di fontane danzanti con giochi di luce e musica a cura del Comune di Vercelli.