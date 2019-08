Viotti, vercellese e Valsesia protagonisti a Linea Verde - Grand Tour

Vercellese e Camerata Ducale protagonisti, questa sera - martedì - della puntata di “Linea Verde – Grand Tour” in cui si parlerà della storia di Giovan Battista Viotti. Il programma è presentato da Lorella Cuccarini e la puntata è stata girata nel mese di luglio tra Vercellese e Genova.

Sempre nella puntata in programma questa sera ci sarà spazio anche per parlare della Valsesia e, in particolare, del Sacro Monte di Varallo e del Monte Rosa.

Tornando a Viotti, invece, oltre alle immagine del suo paese natale, Fontanetto Po, ci sarà ampio spazio per la sua musica interpretata dai violinisti Guido e Giulia Rimonda (quest'ultima apparsa anche nel promo della trasmissione). Una bella vetrina per le eccelleze del territorio, dunque.

L'appuntamento, da non perdere, è su Raiuno, in prima serata, intorno alle 21,20.