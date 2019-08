Corso per Oss: aperte le iscrizioni a Trompone

Sono aperte fino al 30 agosto le pre-iscrizioni al nuovo corso gratuito per conseguire l’attestato da “Operatore socio sanitario”. Organizzato dall’agenzia formativa dei Silenziosi Operai della Croce in collaborazione con l’Asl di Vercelli e il Cisas di Santhià, approvato dalla Regione Piemonte con determina n.927 (in attesa di conferma di finanziamento) con sede alla Casa di cura “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello, il corso avrà la durata di 1000 ore ed è rivolto ai maggiorenni, occupati e disoccupati in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

Saranno ammessi al corso i primi 25 risultanti in graduatoria (numero massimo che potrà variare in ragione di possibili pari merito determinati dagli esiti della graduatoria), che sarà redatta al termine della selezione. Tra i candidati che hanno superato la selezione sarà data priorità, come da bando, alle fasce più svantaggiate.

La selezione avverrà il 3 settembre in cui i candidati si sottoporranno a un test scritto e nei giorni successivi attraverso un colloquio nei locali dell’Agenzia Formativa alla Casa di cura in località Trompone a Moncrivello. Il corso avrà inizio nel mese di ottobre dal lunedì al venerdì con orario che si svolgerà indicativamente dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. il corso prevede un ampio periodo di stage che sarà definito individualmente.

L’Operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzate, ad esempio, a soddisfare i bisogni primari della persona in contesti diversi quali residenze per anziani, ospedali, servizi semiresidenziali e comunità alloggio, assistenza domiciliare, e si impegna a favorire il benessere e l'autonomia della persona. Le attività dell'operatore sono inoltre rivolte alla persona e all'ambiente e si concretizzano nell’ascolto, nell’osservazione e comunicazione con la persona assistita e la sua famiglia, all’assistenza diretta e all’aiuto domestico e a interventi igienico-sanitari e di carattere sociale oltre al supporto gestionale organizzativo e formativo.

Il corso realizzato all’interno del complesso del Trompone permette di apprendere con una modalità di stretta interazione con le attività sanitarie e socio sanitarie presenti in loco, interagendo con professionisti validi ed aggiornati e con la possibilità di sperimentare metodologie ed attrezzature all’avanguardia. Inoltre, all’interno del corso, viene dato ampio spazio alla formazione umana ed allo sviluppo di capacità relazionali che divengono parte integrante e portante del prendersi cura di persone ammalate e fragili.

E’ possibile presentare la domanda di pre-iscrizione scaricabile dal sito www.trompone.it dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 15.30 presso la segreteria formativa al piano seminterrato della Casa di cura “Mons. Luigi Novarese”. Per informazioni:0161/426.647— Fax. 0161/426.523