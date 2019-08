Troppo alcol nel sangue, nei guai un camionista vercellese

Con la stagione estiva sono stati potenziati i controlli delle forze dell'ordine sulle strade locali e a lunga percorrenza. Verifiche che compendono anche le prove di alcol e drug test.

Nei giorni scorsi, un 57enne vercellese, alla guida di un autocarro, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Occimiano: sottoposto a test alcolimetrico, l'uomo è risultato positivo con un tasso di 0,82 grammi per litro.

Un valore no di molto superiore al limite consentito (0,50 grammi per litro), ma comunque, vista la tipologia di autista, sufficiente a far scattare la denuncia in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcool, il ritiro della patente e il fermo amministrativo del mezzo.