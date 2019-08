Anziano borgodalese perde la vita in un canale

Sarebbe un anziano di Borgo d'Ale, uscito di casa martedì mattina ma poi non rientrato, l'uomo trovato morto in un canale a Cavaglià, in via della Mandria.

Il corpo senza vita è stato trovato dopo le 10 da un automobilista, che ha avvertito le forze dell'ordine. Vigili del fuoco, mezzi del 118 e forze dell'ordine si sono occupati delle operazioni di recupero del cadavere e degli accertamenti del caso: secondo le prime informazioni l'uomo non presenterebbe segni di violenza, quindi potrebbe essere stato vittima di una caduta accidentale