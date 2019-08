Incendio lungo la Trossi, strada chiusa a Gaglianico - FOTO E VIDEO DEI SOCCORSI

Le sirene di molti mezzi dei Vigili del Fuoco hanno rotto il silenzio, poco dopo le 6, a Gaglianico. Un grosso incendio si è sviluppato nei capannoni dell'azienda Bergadano, specializzata nel recupero e trattamento di rifiuti e, al momento, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme che hanno avvolto la struttura. Sul posto anche squadre del Comando provinciale di Vercelli e del distaccamento di Santhià, in supporto ai colleghi di Biella.

C' è molta apprensione anche per le aziende circostanti specialmente la Nuova Assauto dove alcune auto nel parcheggio hanno già preso fuoco.

Pattuglie dei Carabinieri, arrivati sul posto in supporto, stanno presidiando la zona. Chiusa la Trossi tra le due rotonde. Pericolo di esalazioni per i residenti: Arpa e Comune invitano i residenti a tenere le finestre chiuse in via precauzionale. I tecnici dell'Arpa sono al lavoro per le verifiche sui fumi del rogo.

Meno di un mese un incendio per molti versi simile aveva colpito un altro impianto di trattamento dei rifiuti, la ditta Vescovo di Palazzolo, impegnando le forze dell'ordine per quasi 12 ore nelle operazioni di spegnimento.

