Muore a 56 anni nell'auto ribaltata

E' un uomo di Cellio di 56 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì sulla provinciale 103 nel Comune di Valduggia.

Secondo i primi accertamenti l'uomo stava tornando a Cellio ed era solo: nessuno si è accorto dell'incidente fino all'alba di lunedì quando un automobilista, notando la vettura ribaltata fuori strada, si è fermato e ha allertato i soccorsi.

Per il 56enne tuttavia, non c'era ormai più nulla da fare: personale el 118 e mezzi di soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.