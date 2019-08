Incidente mortale all'alba di lunedì

Mezzi di soccorso in azione, intorno alle 7,30 di lunedì mattina, sulla strada provinciale 103 dove un'auto è uscita di strada ribaltandosi all'altezza di Valduggia. Dalle prime informaizoni una persona sarebbe morta tra le lamiere. A lanciare l'allarme da un passante che, dopo aver visto il veicolo fuori strada, ha allertato forze dell'ordine e mezzi di soccorso. Le operazioni di soccorso e recupero del mezzo sono ancora in corso: sul posto ci sono il personale del 118 e le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente e identificare la persona coinvolta.

