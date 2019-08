Dopo la rapina viola i domiciliari: 24enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Trino hanno arrestato H.K., 24enne di origine marocchina, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio. L’uomo si trovava da qualche tempo ai domiciliari a Trino, perché resosi responsabile di tentata rapina impropria. Alla fine di gennaio, si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento, per oltre 300 euro, sottraendoli al punto vendita OVS. Scoperto da un addetto alla sicurezza, aveva cercato di darsi alla fuga spintonandolo, ma venendo bloccato e arrestato da una pattuglia dell’Arma, nel frattempo intervenuta.

Durante l’espiazione della pena, però, i Carabinieri di Trino, incaricati dei controlli a suo carico, avevano riscontrato che questi, non ottemperando alle disposizioni del giudice che aveva concesso la misura alternativa alla detenzione, si era arbitrariamente allontanato dal domicilio. Le comunicazioni dei Carabinieri al Tribunale di Torino hanno determinato l’emissione di una nuova ordinanza da parte del Giudice che, questa volta, ha disposto la detenzione in carcere del 24enne.

Pertanto, l’uomo è stato portato alla casa circondariale di Vercelli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.