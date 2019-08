Casale, temporale violento e molti danni

Dopo la violenta grandianta di domenica, ancora una giornata difficile, dal punto di vista meteo, per il vicino Casalese e anche per qualche centro della Bassa, colpito dalla coda del violento temporale che si è abbattuto su Casale.

I danni maggiori, come segnala Meteo Asti sono stati causati dal vento che, durante il temporale, ha toccato una raffica massima a 85.7 chilometri l'ora. Ingenti i danni, con alberi divelti nei giardini della zona della stazione, tetti danneggiati, strade completamente allagate sia in centro che in alcune zone della periferia.

Qualche momento di disagio anche a Caresana, dove il violento acquazzone ha causato l'allagamento di via Cavour, situazione prontamente segnalata e risolta dall'amministrazione comunale e da Amc. Complessivamente, comunque, il vercellese è stato solo sfiorato dal temporale che, per fortuna, non ha causato particolari danni.