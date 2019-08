Aggressione omofoba a un vercellese: la solidarietà di Arcigay Rainbow

Ricevimo e pubblichiamo.

In riferimento al caso di aggressione omofoba a Valencia esprimiamo la nostra solidarietà al giovane vercellese e al suo amico assaliti e malmenati all'uscita di una discoteca. Li abbiamo contattati e abbiamo appreso che si stanno riprendendo e che sono ancora scossi per l'accaduto.

leggi anche: GIOVANE VERCELLESE AGGREDITO A VALENCIA

Ci mettiamo naturalmente a disposizione dei ragazzi con la nostra assistenza e i nostri servizi. Esprimiamo inoltre la nostra più profonda condanna per ogni discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTI+: si tratta di episodi, purtroppo, all'ordine del giorno e contro cui, come attivisti e come persone LGBTI+, siamo abituati a combattere. Ci auguriamo che la legislazione spagnola, più severa di quella italiana per quanto riguarda la repressione di aggressioni e discriminazioni di stampo omofobico, permetta di fare giustizia e di punire tali gravissimi fatti.