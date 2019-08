Smaltimento rifiuti straordinario per Montonero, Larizzate e Cascine Strà

E' stato predisposto un piano di raccolta strordinaria di rifiuti per agevolare i residenti delle frazioni di Montonero, Larizzate e Cascine Strà alle prese con la rimozione dei materiali danneggiati dalla grandinata di inizio luglio.

Nei giorni scorsi giorni una delegazione degli abitanti dellefrazioni ha incontrato il sindaco Andrea Corsaro e gli assessore Emanuele Pozzolo e Maurizio Tascini, concordando che, per poter facilitare lo smaltimento di rifiuti ingombranti danneggiati, in accordo con Asm verrà posizionato un cassone da 20 metri cubi per lo smaltimento degli ingombranti: il conferimento dei materiali avverrà alla presenza dell'operatore di Asm che possa coordinare lo smaltimento dei rifiuti e che si farà posizionare i rifiuti Raee all'esterno del cassone, in modo che possano poi essere raccolti separatamente.

Il cassone sarà presente a Montonero nei giorni 16, 23 e 24 agosto dalle 7 alle 17; a Larizzate nei giorni 17, 30 e 31 agosto dalle 7 alle 17 e a Cascine Strà il 19 agosto e il 6 e 7 settembre dalle 7 alle 17.



"In caso ci sia la necessità di smaltire RSU conferito in sacchi in quantità non elevate - spiegano gli assessori Pozzolo e Tascini - gli stessi saranno posizionati al di fuori del cassone e raccolti a posteriori dal nostro operatore. E, nel caso si presentasse la necessità di ampliare il calendario o effettuare interventi puntuali di diversa natura il Comune di Vercelli, assieme ad Asm, darà la sua piena disponibilità a valutare ogni ulteriore necessaria azione".

Non si potranno invece conferire rifiuti speciali o pericolosi come amianto (o eternit), bombole del gas, estintori, lana di roccia, materiale isolante, carta catramata e inerti e laterizi.



"Tutto ciò viene concretizzato - aggiungono dal Comune - per venire incontro alle necessità dei tanti privati e delle tante attività che sono state colpite dalla grandinata delle scorse settimane: in quest’ottica il sindaco Corsaro e tutta la giunta garantiscono il massimo impegno per dimostrare con i fatti la vicinanza e la solidarietà verso chi è stato notevolmente danneggiato dagli straordinari recenti fenomeni atmosferici".