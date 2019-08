Più sicurezza nella zona del cimitero

Carabinieri in congedo, agenti di Polizia locale e Carabinieri garntiranno, fino a inizio settembre, maggiori controlli al cimitero di Santhià, soprattutto negli orari del mattino in cui sono più frequenti le visite delle persone, soprattutto anziane, alle tombe dei propri congiunti.

"Lo scorso anno alcuni cittadini avevano rilevato la difficolta nel recarsi al cimitero soprattutto nelle prime ore del mattino, per questioni di sicurezza - spiega il sindaco Angelo Cappuccio -. La richiesta è stata accolta e anche quest’anno, come era già successo in passato, il Comune ha aumentato la presenza garantendo più controlli e maggiore sicurezza ai frequentatori che in questo periodo sono quasi sempre persone anziane". Anche quest’anno infatti da giugno ad agosto, durante le prime ore del mattino sono stati intensificati i servizi di vigilanza all'interno del cimitero ma anche nei parcheggi circostanti.