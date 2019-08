L'ultimo saluto a "Teino" Calzoni

Si svolgerà lunedì 12 agoato alle 11 il funerale di Matteo Calzoni, "Teino", come lo chiamavano tutti gli amici, il giovane alpinista di Quarona morto venerdì sulla Cresta Signal.

Dopo la complessa opera di recupero, la salma di Teino, che non aveva ancora compiuto 30 anni, era trasportata a Verbania, da dove tornerà definitivamente nella sua Valsesia.

A dirgli addio, in questi giorni di lutto e di incidenti in montagna, sono stati moltissimi amici attraverso commoventi ricordi pubblicati su Facebook. Molti di loro si stringeranno ai genitori di Calzoni, Valeria e Roberto, al fratello Alessio e a Chiara per l'ultimo saluto.