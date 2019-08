"C'è uno svizzero nudo che fa il bagno dentro la fontana"

Forse il caldo, la stanchezza, la sfacciataggine o l'invitante acqua color azzurro cielo, fatto è che venerdì 9 agosto poco dopo le 11 in piazza San Paolo a Biella, un uomo posa lo zaino sul porfido a bordo vasca, si spoglia, si leva gli slip e entra nella fontana nudo. Il bagno non è passato inosservato ai cittadini, ai clienti del Bar della Stazione che invitano la titolare a telefonare al 112. E infatti, di lì a poco, arriva una pattuglia dei carabinieri. "Ci vuole rispetto dell'Italia e degli italiani - commenta Fiorella, la proprietaria dell'esercizio pubblico -. Non credo che in Svizzera un fatto del genere possa accadere. E poi in pieno giorno ci possono essere dei minorenni". Si tratta di un 52enne, di passaggio a Biella durante una camminata lungo i nostri sentieri, residente a Berna in Svizzera, in compagnia di due amici, entrambi di 49 anni; loro però hanno il costume indossato. Lo svizzero viene invitato a rivestirsi e condotto nella caserma Fiorina di via Rosselli. Dalle testimonianze raccolte i militari denunciano così per atti osceni in luogo pubblico il 52enne che prosegue poi insieme ai compagni di viaggio il suo cammino. Direzione Santhià.