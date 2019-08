"Ora Pozzolo se la prende anche con il Papa..."

Riceviamo e pubblichiamo.

Gli amministratori, nello svolgimento delle loro funzioni rappresentano tutti i cittadini, anche coloro che non li hanno votati. Ed è proprio per questo che ci sentiamo offesi per l’ennesima esternazione dell’assessore Pozzolo.

Non comprendendo il disagio già arrecato alla nostra città con le esternazioni di poche settimane fa, l’assessore oggi esordisce sui social contro Papa Bergoglio, richiamando così molti commenti, alcuni molto offensivi verso il maggior rappresentante del mondo cattolico.

Non possiamo tacere, non possiamo accettare. Il mondo cattolico, come ogni altra confessione religiosa, merita rispetto, Papa Bergoglio merita rispetto specialmente quando si fa rappresentante degli ultimi della Terra pur sapendo di non ottenere oggi il consenso di molti.

La città di Vercelli merita rispetto e merita amministratori attenti e rispettosi, non possiamo essere la città ricordata per le spiacevoli esternazioni degli amministratori.