Reddito di cittadinanza: i numeri del vercellese, comune per comune

Sono 896.173 le domande di Reddito e Pensione di cittadinanza accolte nel mese di luglio in tutta Italia; 50.646 in Piemonte. Si ferma a quota 2067, invece, il numero di vercellesi che beneficiano di questa misura. A rendere noti i dati è un report dell'Inps.

L’importo medio mensile erogato nei primi tre mesi dall’istituzione della prestazione è pari a 489 euro, con un importo superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore dell’8% e del 14% nelle regioni del Centro e del Nord.

Comune, per Comune ecco come sono distribuite le domande accolte in tutti i centri del vercellese.

Alagna Valsesia 2

Albano 9

Alice Castello 16

Alto Sermenza 0

Arborio 5

Asigliano 13

Balmuccia 1

Bianzè 16

Boccioleto 1

Borgo d'Ale 8

BorgoVercelli 9

Borgosesia 107

Buronzo 4

Campertogno 1

Carcoforo 0

Caresana 10

Caresanablot 2

Carisio 6

Casanova Elvo 3

Cellio con Breia 3

Cervatto 2

Cigliano 36

Civiasco 0

Collobiano 0

Costanzana 5

Cravagliana 0

Crescentino 116

Crova 3

Desana 4

Fobello 1

Fontanetto Po 21

Formigliana 4

Gattinara 59

Ghislarengo 29

Greggio 1

Guardabosone 5

Lamporo 3

Lenta 3

Lignana 2

Livorno Ferraris 43

Lozzolo 3

Mollia 0

Moncrivello 8

Motta de' Conti 10

Olcenengo 4

Oldenico 2

Palazzolo 9

Pertengo 3

Pezzana 6

Pila 0

Postua 1

Prarolo 8

Quarona 20

Quinto 2

Rimella 0

Rive 11

Roasio 23

Ronsecco 9

Rossa 0

Rovasenda 5

Salasco 4

Saluggia 38

San Germano 31

San Giacomo 3

Santhià 123

Scopa 1

Scopello 2

Serravalle Sesia 34

Stroppiana 10

Tricerro 8

Trino 117

Tronzano 28

Valduggia 15

Varallo 69

Vercelli 900

Villarboit 3

Villata 4