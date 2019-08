Positivo ad alcol e droga: dopo l'incidente grossi guai per un 18enne

E' stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (0,65 il valore) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il 18enne che alla guida di una Lancia Ypsilon che, la notte della movida a Viverone, intorno alle 3, è andato a sbattere contro un news jersey di cemento sulla provinciale 228.

leggi anche: TRE 18ENNI FERITI NELL'AUTO FINITA CONTRO IL NEW JERSEY

Si tratta di D.M. residente a Livorno Ferraris: oltre a non dover assumere stupefacenti prima di mettersi al volante (cosa ovviamente sempre vietata a chiunque), il giovane, in quanto neo patentato e minore di 21 anni, avrebbe dovuto avere un tasso alcolico pari a zero.

Dopo l'incidente i tre ragazzi vercellesi, feriti per fortuna in modo lieve, erano stati trasportati all'ospedale per le cure del caso.