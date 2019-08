Nato in casa, muore dopo un disperato trasporto in ospedale

Comunità biellese sotto shock per la notizia del neonato partorito tra le mura domestiche e morto, poche ore dopo, all'ospedale Regina Margherita di Torino. La notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, intorno alle 2,30, una giovane mamma residente in un comune della Valsessera ha partorito un bimbo nella sua abitazione. Dalle prime indiscrezioni sarebbe giunta, poco dopo, un'ostretrica allertata dagli stessi genitori. Le condizioni del piccolino sono apparse, da subito, gravissime tanto da indurre la levatrice ad avvertire immediatamente il 118. In piena notte, intorno alle 3,30, è atterrato nel campo sportivo di Pray l'elisoccorso che ha prelevato il bimbo e trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino. Purtroppo il neonato non ce l'ha fatta. Sul caso la procura di Vercelli ha aperto un'inchiesta.