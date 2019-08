Palazzo Ferrero: Ultime due settimane espositive per la mostra “Il Rinascimento a Biella”

La mostra in tre sedi, curata dal professor Mauro Natale, inaugurata il 18 aprile e che terminerà il 18 agosto 2019, si propone di illustrare la ricchezza culturale e figurativa della città di Biella e del suo territorio in un percorso che si snoda dal Quattrocento al Cinquecento.

Sebastiano Ferrero, i suoi fratelli, i suoi figli e nipoti furono importanti committenti di opere d’arte: nel corso del tempo, molte di queste sono state trasferite fuori dal Biellese e sono oggi in importanti collezioni pubbliche e private italiane e straniere.

A Palazzo Ferrero attraverso strumenti multimediali potrete conoscere i temi che legano Sebastiano ad alcuni luoghi del Biellese che furono suoi feudi: Gaglianico, Candelo, Benna e Masserano. A Palazzo La Marmora seguendo un percorso storico con documenti originali, audiovisivi e pannelli vi viene raccontata la straordinaria carriera politica di Sebastiano e la vasta rete di contatti con re, papi e personaggi illustri. Al Museo del Territorio Biellese potrete ammirate tutte insieme opere d’arte dell’illuminata committenza Ferrero, tra le quali l’intrigante trittico di Bernardino de Conti costituito dalla leonardesca Vergine delle Rocce e dalle ante che raffigurano i Ferrero, ricomposto in questa mostra dopo 500 anni. Vi invitiamo ad approfittare di questi ultimi giorni espositivi della Mostra che tanto seguito ha avuto con visitatori provenienti da tutto il Nord Italia.



Visita Guidata Verrà effettuata una visita guidata presso la mostra “Il Rinascimento a Biella” venerdì 16 agosto dalle ore 15, partendo da Palazzo Ferrero. La visita guidata comprende le tre sedi espositive. Il costo della visita è di euro 15 (biglietto + guida).

8 euro è invece il costo per chi è già in possesso del biglietto della mostra o della tessera Abbonamento Musei Piemonte.

La prenotazione è obbligatoria al numero 388 5647455 - info@palazzoferrero.it





Orari di apertura delle tre sedi

Palazzo Ferrero e Palazzo La Marmora

Venerdì 15:00 – 19:00 Sabato e Domenica 10:00 – 19:00 Aperture straordinarie: 15 agosto 10:00 – 19:00 13 e 14 agosto 15:00 – 19:00



Museo del Territorio Biellese

Mercoledì e sabato 15:00 18:30 Giovedì, venerdì e domenica 10:00 12:30 – 15:00 18:30 Aperture straordinarie: 14 agosto e 15 agosto 15:00 – 18:30

Informazioni biglietteria



Biglietteria

Palazzo Ferrero (biglietto unico per le 3 sedi espositive) Museo del Territorio Biellese (biglietto unico per le 3 sedi espositive)

Biglietto d’ingresso: intero 10 euro ridotto 8 euro

Gratuito: Tesserati Abbonamento Musei Torino Piemonte, diversamente abili e accompagnatore, guide turistiche abilitate e accreditate, giornalisti accreditati, bambini fino ai 12 anni Palazzo Ferrero Corso del Piazzo, 25 Biella Piazzo Palazzo La Marmora Corso del Piazzo, 19 Biella Piazzo Museo del Territorio Biellese Via Q. Sella, 54/b Biella Piano Tutte le informazioni su www.ilrinascimentoabiella.it