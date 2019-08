«Ho un obiettivo: vincere»: primi applausi per il tecnico Paolo De Rinaldis

Tanto per dirne una: ci sono più entusiamo, più calore, più partecipazione attorno a una neonata società che partirà dall'ultimo gradino dell'hockey di quanto non ce ne fosse l'anno passato, con l'Amatori che tornava dopo anni in A1.

Bar Principe, mercoledì pomeriggio. La presentazione dell'allenatore Paolo De Rinaldis è anche una ri-presentazione dell'Engas Hockey Vercelli.

Accanto alla nuova e giovane dirigenza, al nuovo tecnico e ai giocatori c'è, come dicevamo, la passione dello zoccolo duro dei tifosi che – lo sanno ma non importa, perché in fondo è l'unico prezzo da pagare – dovranno dimenticarsi “forza Amatori” e “gialloverde, colore che non perde”.

Insomma, lo spirito che aleggia è quello delle squadre di Domenicale e, anche, dei vecchi tempi. Ci sono gli appassionati e gli ex giocatori gialloverdi in procinto di indossare la nuova casacca, certo, ma c'è soprattutto lui: Gianni Torazzo, che, nel suo ruolo presidenziale, rappresenta il vecchio che cambia strada e accetta di buon grado nuovi percorsi, nuovi orizzonti.

E quando il nuovo allenatore, nel presentarsi, dice «ho un obiettivo: vincere» giù applausi e commozioni. Lui, il Toro (vedi il video sotto) non può frenare le lacrime.

«Vogliamo riportare il grande hockey a Vercelli» dice Paolo Gallione.

Si giocherà il sabato sera, come ai vecchi tempi: il cuore dell'hockey vercellese pulsa a quell'ora.

Il biglietto costerà 5 euro, ma chi diventerà socio con 100 euro avrà l'abbonamento omaggio e la maglietta con ssopra scritto “Noi ci crediamo. E tu?”.

«E se centreremo gli obiettivi chiederemo di essere confermati, altrimenti ci faremo da parte» dice Alvise Racioppi. L'anima di tutto è lui. È lui che ha convinto Gianni Torazzo a tentare la nuova avventura, è lui che ha fatto da collante e da calamita per dirigenti e tifosi. E “l'operazione-Racioppi” ha quindi portato alla presentazione di due tasselli importantissimi: il tecnico e lo sponsor.

Partiamo dal tecnico, dalle sue parole. «Sono di Sarzana, e quando una settimana fa ho ricevuto una telefonata da Vercelli ho ripensato a quando facevo 240 chilometri all'andata e 240 al ritorno per vedere l'Amatori. Mi sono sentito onorato, quindi, nel sentire il mio nome accostato a quello dell'hockey Vercelli. Vedete, come giocatore la natura non mi ha dato una mano, insomma non ero un granché; così appena ho potuto mi sono messo ad allenare, giovanili e squadre di livello. E l'ho già detto: presi il Sarzana e lo portai dalla B all'Europa; voglio fare la stesso con l'Hockey Vercelli. Sarà ancor più entusiasmante». Gli applausi, a questo punto, son diventati scroscianti.

La squadra c'è già. Attendendo la scelta del tecnico, il direttore sportivo Davide Costanzo si è dato da fare (Francazio, Orso, i cugini Motaran, il nuovo acquisto Monteforte eccetera). «Ma - è stato precisato, non abbiamo rubato nessun giocatore all'Amatori. I giocatori hanno scelto loro di venire qui. La squadra è fatta, anche se ci potrebbe essere la possibilità di tesserare uno straniero, ma queste sono valutazioni che spettano al tecnico».

Alvise Racioppi ha ringraziato tutti quelli che hanno lavorato con lui: Palumbo, Sabatino, Gallione, Mentasti, Costanzo, Torazzo; quindi ha invitato a parlare Daniele Ciusano che, in rappresentanza del Comitato dell'Isola, si è augurata di vedere quanto prima il settore giovanile.

Ma il grazie particolare è andato a Gianfranco Villa, amministratore di di Enalgas, che ha detto: «Sono stati sufficienti trenta minuti per capire la bontà del progetto. Noi, già sponsorizziamo il Chieri calcio. Amiamo le squadre vincenti e quindi grazie per questa opportunità».



Ultimi applausi e arrivederci alla grande presentazione che Racioppi & C. stanno preparando.