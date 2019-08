Borghi: "Città della Salute di Novara: inaccettabili gli stop del Governo"

“La situazione della Città della Salute di Novara è preoccupante, perché si tratta dell’ennesimo blocco di una infrastruttura necessaria da parte del governo giallo-verde, dovuto all’ostilità preconcetta del ministro Giulia Grillo e all’ignavia della Lega che assiste senza intervenire al perdurare del blocco. È una situazione inaccettabile”. Così Enrico Borghi, parlamentare eletto nel collegio dell'Alto Piemonte e segretario d’aula Dem, interviene sulla vicenda della Città della Salute di Novara per la quale stanno affiorando serie preoccupazioni circa la conclusione dell’iter amministrativo, annunciando un'interrogazione parlamentare su un tema che tocca da vicino anche il territorio vercellese, dal momento che la Città della Salute di Novara deve diventare l'ospedale di riferimento di tutto il quadrante orientale del Piemonte.

“Con l’ultima delibera adottata lo scorso 22 maggio - prosegue Borghi - la Regione Piemonte ha completato l’iter di propria competenza per la realizzazione di una struttura sanitaria di fondamentale importanza per tutto il Piemonte Orientale. La pratica è ora sul tavolo del ministro Grillo, che continua a rifiutarsi di firmare il decreto per far partire il bando, evidentemente suggestionata dalla nota contrarietà dei 5 Stelle allo strumento del project-financing. Tutto questo avviene nel silenzio complice della Lega. Non possiamo accettare questo stato di cose. Da subito presenterò una interrogazione parlamentare urgente sul tema, ma ci attiveremo in ogni sede per evitare che vengano gettati al vento anni di programmazione sanitaria per consegnare i nostri territori ad una sanità non adeguata”.